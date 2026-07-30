„Lenker glauben, sie fahren hier auf der Autobahn“

Langstrecken-Pendler aus Osteuropa, internationaler Schwerverkehr, Touristen, Traktoren und besonders mutige Radfahrer: Sie alle teilen sich die B148, auch als Altheimer Straße bekannt. Der Abschnitt beim Wenger Ortsteil Elling erlangte in den vergangenen Tagen wieder einmal traurige Bekanntheit. Doch auch anderswo sorgt die überlastete Transitroute für Aufregung.