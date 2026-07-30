So viele steirische Patienten kommen jetzt nach OÖ

Circa 30 steirische Patienten pro Monat mehr

Auf Anfrage der „Krone“ legt der steirische Gesundheitsfonds mit Geschäftsführer Michael Koren nun eine erste Bilanz zur Kooperation mit Oberösterreich vor – schränkt aber gleich ein, dass es „für eine fundierte Beurteilung von veränderten Patientenströmen und Versorgungswirksamkeit ein viel zu kurzer Zeitraum ist“. Dafür sei mindestens ein Jahr notwendig. Im stationären Bereich wurden bisher in der Chirurgie sechs steirische Fälle mehr pro Monat verzeichnet, in der Orthopädie und Traumatologie waren es neun, in der Inneren Medizin 14 Fälle zusätzlich.