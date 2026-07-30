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Kids bei „KinderUnis“

Wissen Sie es? Das passiert, wenn die Erde furzt

Wissen
30.07.2026 05:30
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Endlich Ferien – und endlich wieder „KinderUni“-Zeit! Mehr als 530.000 Kids und Teens nutzen weltweit den Sommer, um an heimischen Bildungseinrichtungen Vorlesungen zu verschiedensten Themen zu besuchen. Klingt fad? Von wegen! Wir haben uns das angeschaut.

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Wer dieser Tage bei heimischen Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen wie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien vorbeigeht, fühlt sich wie vor einem Bienenstock: Ein lautes Stimmengewirr dringt nach draußen, während drinnen Kids zwischen sieben und zwölf Jahren dem Start ihrer Vorlesungen entgegenfiebern – willkommen bei den „KinderUnis“!

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