Wissen Sie es? Das passiert, wenn die Erde furzt

Wer dieser Tage bei heimischen Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen wie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien vorbeigeht, fühlt sich wie vor einem Bienenstock: Ein lautes Stimmengewirr dringt nach draußen, während drinnen Kids zwischen sieben und zwölf Jahren dem Start ihrer Vorlesungen entgegenfiebern – willkommen bei den „KinderUnis“!