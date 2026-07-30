Wissen Sie es? Das passiert, wenn die Erde furzt

Endlich Ferien – und endlich wieder „KinderUni“-Zeit! Mehr als 530.000 Kids und Teens nutzen weltweit den Sommer, um an heimischen Bildungseinrichtungen Vorlesungen zu verschiedensten Themen zu besuchen. Klingt fad? Von wegen! Wir haben uns das angeschaut.
Wer dieser Tage bei heimischen Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen wie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien vorbeigeht, fühlt sich wie vor einem Bienenstock: Ein lautes Stimmengewirr dringt nach draußen, während drinnen Kids zwischen sieben und zwölf Jahren dem Start ihrer Vorlesungen entgegenfiebern – willkommen bei den „KinderUnis“!
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