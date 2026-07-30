Didi Kühbauer: „Diese Saison wird völlig anders!“

„Liegen die Linzer am Ende vor meinen Riedern, können sie behaupten, erneut eine sehr gute Saison gespielt zu haben“, flachst Andi Goldberger als Innviertler grinsend über den LASK. Der sorgte ja heuer mit dem Doublesieg national für die größte Fußball-Überraschung seit dem ÖFB-Cup-Triumph von Drittligist Pasching 2013.