Didi Kühbauer: „Diese Saison wird völlig anders!“

Was ist Sensations-Doublesieger LASK in der am Freitag startenden neuen Bundesliga-Spielzeit zuzutrauen? Der Meister und Cupsieger stapelt wie Trainer Didi Kühbauer tief. Diesmal scheint das Understatement aber nicht wie im Finish der letzten Saison Taktik zu sein, sondern hat echte Gründe.
„Liegen die Linzer am Ende vor meinen Riedern, können sie behaupten, erneut eine sehr gute Saison gespielt zu haben“, flachst Andi Goldberger als Innviertler grinsend über den LASK. Der sorgte ja heuer mit dem Doublesieg national für die größte Fußball-Überraschung seit dem ÖFB-Cup-Triumph von Drittligist Pasching 2013.
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