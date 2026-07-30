„Diesem Spieler traue ich in der Liga 20 Tore zu“

Bayerns Harry Kane durfte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 36-mal jubeln, Luis Suarez machte für Sporting Lissabon 28 Tore, Tormonster Erling Haaland bei Manchester City 27, Kylian Mbappe 25 bei Real Madrid. Und auch die kleinen Ligen hatten ihre Goalgetter – Ayase Ueda traf ebenso 25-mal für Feyenoord wie Ryan Mmaee für Omonia Nikosia, in der Türkei mussten 22, in Polen 20, in Belgien 19 und in Griechenland 18 Volltreffer für die Torjägerkrone her. In Österreich hingegen reichten Otar Kiteishvili, einem Mittelfeldspieler, letzte Saison 15 Tore.