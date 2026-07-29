Heimische Industrie streicht weitere 6000 Jobs

Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab: Lenzing baut weltweit 2000 Stellen ab, Kapsch TrafficCom kämpft mit Verlusten, Palfinger verschiebt seine Finanzziele. Die österreichische Industrie steckt in einer tiefen Krise. IV-Chefökonom Christian Helmenstein beschreibt die dramatische Lage, drohende Jobverluste und was jetzt passieren muss.
Nach einer Reihe von schlechten Nachrichten – von Lenzing über KapschTrafficCom bis Palfinger – schlägt nun auch die Industriellenvereinigung Alarm. „Wir sind beim Beschäftigungsabbau noch lange nicht am Ende“, sagt IV-Chefökonom Christian Helmenstein. Er rechnet vor: Seit Anfang 2022 hat die Industrie bereits rund 14.000 Arbeitsplätze abgebaut. Bis Ende 2027 fallen voraussichtlich weitere 6000 weg. Und bei den Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst droht den Beschäftigten ein harter Schlag. Die Gründe für die Misere sind vielfältig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.