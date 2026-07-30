Messerangriff in Zug: Schaffner wurde zum Helden

Dramatische Szenen auf Schienen in Tirol: Ein mit einem Messer bewaffneter Fahrgast bedrohte drei junge Männer. Während im Cityjet von Innsbruck nach Kufstein die Angst umging, bewahrte ÖBB-Zugbegleiter Hussein Al Tamro einen kühlen Kopf.
Es begann mit einem einzigen Satz. „Der hat ein Messer!“ Sekunden zuvor war der Cityjet CJX 1 noch ein ganz gewöhnlicher Regionalzug. Um 15.30 Uhr ist er am Dienstag von Innsbruck Richtung Kufstein gestartet. Pendler dösten nach der Arbeit, Familien waren unterwegs, Kinder lehnten an ihren Eltern. Hinter den Fenstern flimmerte das sommerliche Inntal. Mit einem Schlag war alles anders.
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