Flughafen belebt die Klagenfurter Stadtausfahrt

In das Flughafen-Areal kommt Leben rein, der Airport zieht die Wirtschaft an. Am Ende der St. Veiter Straße entsteht ein neuer Spar-Markt, auch die Gärtnerei Jordan weicht einer Gewerbezone. Die Stadtausfahrt soll sich zu einem Wirtschafts- und Einkaufs-Standort entwickeln.
In Annabichl stehen die Zeichen auf Veränderung: An der St. Veiter Straße, kurz vor der Abzweigung zum Flughafen, entsteht ein neuer Spar-Markt. Der Lebensmittelriese hat das ehemalige Betriebsgebäude des Steinmetzbetriebs Deschmann und Höher übernommen. Die Immobilie stand bereits seit längerer Zeit leer und bekommt nun eine neue Bestimmung. Das von Andreas Kerstein erworbene Unternehmen Steinmetz Höher war schon vor einigen Jahren an den neuen Standort in der St. Veiter Straße 246 übersiedelt. Unmittelbar neben dem Friedhof Annabichl entstand dort ein moderner Betrieb mit Schauraum.
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