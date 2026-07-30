Ex-Salzburger Alajbegovic für 30 Mio. Euro zu Juve

Wie u.a. „kicker“ und „Bild“ berichten, soll der Werksclub für den 18-Jährigen von den Italienern eine feste Ablösesumme von etwas mehr als 30 Millionen Euro erhalten. Durch Bonuszahlungen könnte die Summe für den Ex-Salzburger noch weiter steigen. Der WM-Spieler Bosnien-Herzegowinas soll einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben.