Ex-Salzburger Alajbegovic für 30 Mio. Euro zu Juve

Der frühere Salzburg-Offensivspieler Kerim Alajbegovic steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Juventus Turin!
Wie u.a. „kicker“ und „Bild“ berichten, soll der Werksclub für den 18-Jährigen von den Italienern eine feste Ablösesumme von etwas mehr als 30 Millionen Euro erhalten. Durch Bonuszahlungen könnte die Summe für den Ex-Salzburger noch weiter steigen. Der WM-Spieler Bosnien-Herzegowinas soll einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben.
Acht-Millionen-Euro-Rückkaufklausel
Leverkusen hatte Alajbegovic vor einem Jahr für zwei Millionen Euro an die Salzburger abgegeben und machte nach einem Leistungssprung des Talents zuletzt von seiner Acht-Millionen-Euro-Rückkaufklausel Gebrauch.
Nun konnte Leverkusen dem Spieler aber wohl keine Stammplatz-Zusage geben. Juventus hingegen soll ihm eine feste Rolle in der Startelf in Aussicht gestellt haben. Auch Chelsea soll Interesse gezeigt und Medienberichten zufolge sogar bis zu 40 Millionen Euro Ablöse geboten haben.
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