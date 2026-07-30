Mit der „Krone“ zu Gratis-Tickets für Real Madrid!

Das sind die möglichen Stars

Wer die Akteure sind, die nach Kärnten kommen, steht noch nicht ganz fest. Beim letzten 4:1-Testspielsieg über Leganes sah die Startelf jedenfalls so aus: Lunin; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga; Mastantuono, Güler, Ciria; Gonzalo. Heißt: Mit diesen Spielern ist zu rechnen! Auch Antonio Rüdiger und Endrick stiegen gestern ins Training ein. Die Superstars Courtois, Bellingham, Mbappe oder Cucurella sind noch im Urlaub. Bei Vinicius Junior besteht nur eine kleine Hoffnung.