Mit der „Krone“ zu Gratis-Tickets für Real Madrid!

Beim Test-Kracher in Klagenfurt zwischen Real Madrid und Fiorentina werden die „Königlichen“ abgeschottet. Mit diesen Akteuren ist zu rechnen. Und jetzt gibt es für das Duell am Samstag (18 Uhr) noch Restkarten – ab heute 14 Uhr. Noch besser: Die „Krone“ verlost sogar Gratis-Tickets – alle Infos unten. Interessant: Der FC Barcelona ist ums Eck ...
Das große Real Madrid kommt. Am Samstag (18 Uhr) steigt im Wörthersee-Stadion bekanntlich der Testkracher gegen die Fiorentina. Und so schnell, wie die „Königlichen“ kommen, sind sie auch schon wieder weg:
Komplett abgeschottet
Ankunft am Samstag, Tagesbetten im Schlosshotel Velden, Match – und Abflug! Während des Spiels werden die Real-Stars abgeschottet: Eine Pressekonferenz ist nicht vorgesehen, auch Interviews in der Mixed Zone wird es keine geben – für die rund 60 Journalisten aus Italien und Spanien freilich ernüchternd.
Das sind die möglichen Stars
Wer die Akteure sind, die nach Kärnten kommen, steht noch nicht ganz fest. Beim letzten 4:1-Testspielsieg über Leganes sah die Startelf jedenfalls so aus: Lunin; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga; Mastantuono, Güler, Ciria; Gonzalo. Heißt: Mit diesen Spielern ist zu rechnen! Auch Antonio Rüdiger und Endrick stiegen gestern ins Training ein. Die Superstars Courtois, Bellingham, Mbappe oder Cucurella sind noch im Urlaub. Bei Vinicius Junior besteht nur eine kleine Hoffnung.
Der „Big Boss“ ist mit dabei
Fix dabei im Stadion soll – wie 2021 beim Match gegen Milan (0:0) – Präsident Florentino Perez sein!
De Gea oder Moise Kean
Die Fiorentina hingegen dürfte mit voller Montur antanzen – darunter Goalie David de Gea und auch Stürmer-Ass Moise Kean. Die Italiener reisen schon am Freitag an, übernachten im Seepark und sind nach dem Match wieder weg.
Rest-Tickets im Verkauf
Interessant: Es gibt noch ein kleines Restkontingent an Tickets, das bisher für nur Real Madrid reserviert war – dieses geht heute (30. Juli) um 14 Uhr auf testspiele.at in den Verkauf!
„Krone“ verlost Karten
Noch interessanter: Wer inklusive einer Stadionführung gratis beim Test-Kracher dabei sein möchte, kann das mit der „Kärntner Krone“ erleben – wir verlosen dafür 2x2 Freikarten (siehe Teilnahmebedingungen unten)!
Udinese, Barcelona ...
Wer noch nicht genug von Topklubs hat, der kann gleich am Sonntag (16.30) nach Velden pilgern – dort trifft Serie-A-Klub Udinese (mit dem Osttiroler Sandi Lovric) auf Trabzonspor (derzeit noch mit dem vorm Abgang zu Fulham stehenden Ex-WAC-Ass Nwaiwu). Barça nahe der GrenzeUnd in Udine selbst, nahe der Kärntner Grenze, läuft am 8. August Barcelona auf. Im Stadio Friuli steigt ab 20 Uhr ein Blitzturnier gegen die Hausherren sowie Nottingham Forest – gespielt wird jeweils 45 Minuten.
Gewinnen Sie mit der „Krone“ 2x2 Freikarten für den Fußballtest Real Madrid gegen Fiorentina am 1. August inklusive einer Stadionführung vor dem Spiel. Teilnahme bis einschließlich heute, 30. Juli, über das Online-Formular auf www.krone.at/gewinnspiele oder per Mail mit Betreff „Real Madrid“ an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; alle Details und Teilnahmebedingungen unter www.krone.at/gewinnspiele
Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
https://www.krone.at/4235488
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