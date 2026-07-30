Ortschef nach Unwetter: „That‘s Life in Bergen“

„Oha, da kommt es dicke!“

Besonders betroffen war der Ortsteil Vent. Bürgermeister Ernst Schöpf schildert, wie er das Unwetter erlebt hat. Bereits im Laufe des Tages seien Quellwolken und Gewitter entlang des Alpenhauptkamms angekündigt gewesen. Am Abend habe sich die Wetterlage jedoch rasch verschärft. Beim Blick in Richtung Venter Tal gegen 20.30 Uhr habe er sich dann gedacht: „Oha, da kommt es dicke!“