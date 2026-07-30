Bier, Suppe, viel Tamtam: Meine Kirchtags-Premiere

Was macht man als Vegetarierin, die nicht gern Bier trinkt und Menschenmassen vorzugsweise eher meidet? Zum Villacher Kirchtag gehen, natürlich! 80-mal hat das Fest ohne mich stattgefunden, aber beim 81. Mal hat mich schließlich die Neugier gepackt und so fand ich mich am vergangenen Dienstag zur Mittagszeit in einem Dirndl in der Villacher Innenstadt wieder.