Promis in Salzburg ++ Hollywoods Traumkörper

Während der Salzburger Festspiele lud Sebastian Kurz wieder zu seinem „Schinkelfleckerl & Gin Tonic“-Event – Promis wie Gerda Rogers waren mit dabei. Weiters in „Adabei Prime“: Angelo Kelly, Esther Graf und Ness haben mit krone.tv geplaudert. Und: Es ist Sommer – das heißt, Stars wie Kylie Jenner zeigen wieder ihre Traumkörper. Das und mehr zeigt diese Woche Sasa Schwarzjirg.