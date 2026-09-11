US Open: Thilo Behrmann verpasst Junioren-Finale

Ofner in Sevilla out

Lukas Neumayer hat beim Tennis-Challenger in Tulln den Sprung in die Vorschlussrunde verpasst. Der als Nummer fünf gesetzte Salzburger zog am Freitag im Viertelfinale gegen den Brasilianer Joao da Silva nach etwas weniger als eineinhalb Stunden mit 6:7(4),4:6 den Kürzeren. Damit ist beim Heimturnier kein Österreicher mehr im Einzel vertreten. Sebastian Ofner unterlag beim ATP125-Challenger in Sevilla im Viertelfinale gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta mit 5:7,2:6.