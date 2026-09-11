US Open: Thilo Behrmann verpasst Junioren-Finale

Der Burgenländer Thilo Behrmann hat im Halbfinale des Junioren-Tennisturniers der US Open den Kürzeren gezogen.
Der 18-Jährige unterlag dem topgesetzten Brasilianer Luis Guto Miguel in seinem ersten Semifinale eines der vier Grand-Slam-Turniere am Freitag 4:6,4:6.
Miguel trifft damit im Endspiel auf den US-Lokalmatador Marcel Latak, der sich gegen den Deutschen Jamie Mackenzie mit 6:3, 7:6 (2) durchsetzen konnte.
Ofner in Sevilla out
Lukas Neumayer hat beim Tennis-Challenger in Tulln den Sprung in die Vorschlussrunde verpasst. Der als Nummer fünf gesetzte Salzburger zog am Freitag im Viertelfinale gegen den Brasilianer Joao da Silva nach etwas weniger als eineinhalb Stunden mit 6:7(4),4:6 den Kürzeren. Damit ist beim Heimturnier kein Österreicher mehr im Einzel vertreten. Sebastian Ofner unterlag beim ATP125-Challenger in Sevilla im Viertelfinale gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta mit 5:7,2:6.
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