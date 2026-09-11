Davis Cup: Belgier gegen Österreich ohne Top-Duo

Die Chancen von Österreichs Tennis-Männern im nächstwöchigen Davis-Cup-Duell mit Belgien in Wien sind gestiegen. Nach Raphael Collignon sagte mit dem Weltranglisten-34. Alexander Blockx der zweite Top-40-Spieler der Gäste seine Teilnahme ab.
Blockx hatte bei den US Open das Viertelfinale erreicht, musste gegen Karen Chatschanow aber verletzungsbedingt aufgeben.
Topspieler der Belgier gegen Österreich ist nun der Weltranglisten-37. Zizou Bergs. Für Blockx rückte Kimmer Coppejans (ATP-Ranking 217.) ins fünfköpfige Aufgebot nach.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.