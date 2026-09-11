Wacker musste sich mit einem 1:1-Remis begnügen

Das Parkhaus war voll, das Stadion aber großteils leer. Das 2.-Liga-Match zwischen Wacker Innsbruck und Voitsberg sorgte schon vor Spielbeginn für eine Überraschung. Die sich aber schnell aufklärte: 1980er-Ikone Nena spielte in der Olympiahalle, darum kein Parkplatz. Und auch für die leere Nordtribüne füllte sich nach zehn Minuten: Die Wacker-Fans protestierten so gegen die österreichweiten Stadionsperren, die wegen der Ausschreitungen beim Westliga-Match in Altach in der vergangenen Saison nun ausgesprochen wurden.