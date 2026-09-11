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Aufsteiger-Duell

Wacker musste sich mit einem 1:1-Remis begnügen

Tirol: Sport-Nachrichten
11.09.2026 22:30
Luis Gstrein gelang das frühe 1:0.
Luis Gstrein gelang das frühe 1:0.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Im Duell der Aufsteiger gegen Voitsberg musste sich Wacker Innsbruck nach starkem Beginn mit einem 1:1 (1:0) zufrieden geben. Während die Schwarz-Grünen mit einem Chancen-Plus in die Pause gingen, trafen die Steirer in der zweiten Hälfte neben dem Ausgleich noch zweimal die Stange.

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Das Parkhaus war voll, das Stadion aber großteils leer. Das 2.-Liga-Match zwischen Wacker Innsbruck und Voitsberg sorgte schon vor Spielbeginn für eine Überraschung. Die sich aber schnell aufklärte: 1980er-Ikone Nena spielte in der Olympiahalle, darum kein Parkplatz. Und auch für die leere Nordtribüne füllte sich nach zehn Minuten: Die Wacker-Fans protestierten so gegen die österreichweiten Stadionsperren, die wegen der Ausschreitungen beim Westliga-Match in Altach in der vergangenen Saison nun ausgesprochen wurden.

Premiere für Gstrein
Es waren noch nicht alle schwarz-grünen Anhänger auf ihrem Platz, als zum ersten Mal gejubelt wurde. Raphael Galle flankt auf den neuen Stürmer Yanis Gouermouche. Der Franko-Algerier ließ abtropfen und Luis Gstrein war zur Stelle, nahm die Kugel mit und schoss überlegt ins Lange zur 1:0-Führung ein (13.). Der erste Treffer für den 20-jährigen Ötztaler im Profi-Fußball!

Vor dem eigenen Tor wurde es nicht oft gefährlich. Einen abgefälschten Polster-Schuss fing Tormann Juri Kirchmayr locker.

Auf der anderen Seite hätte Wacker mit einer höheren Führung in die Pause gehen müssen: Ein Joppich-Schuss nach einer Ecke ging knapp vorbei (30.), nach einem Konter verzog Gouermouche (33.). Gleich darauf schoss Gstrein am langen Ecke vorbei (34.) und ein Gouermouche-Kopfball (36.) ging drüber.

Elan war weg
Doch nach der Pause ging der Elan etwas verloren. Nach einem Gouermouche-Schuss kam Gstrein im Strafraum zu Fall, die Elfer-Reklamiationen brachten aber nur Gelb für Trainer Sebastian Siller (52.). Dann klopfte Voitsberg am Tor an: Der eingewechselte Neubauer traf mit einem Kracher die Stange (54.). Die Steirer wurden stärker – und hatten auch Erfolg. Nach einer weiten Flanke auf links schoss Außenverteidiger Neubauer aus vollem Lauf aus spitzem Winkel aufs Kurze – und überraschte Tormann Kirchmayr, der beim 1:1 (62.) nicht gut aussah.

Wacker versuchte mit einem Dreifach-Wechsel (Gouermouche, Biancheri, Evans raus, Yilmaz, Tekir, Lechl rein) das Ruder herumzureißen. Das gelang in der hektischen Schlussphase nicht mehr wirklich. Zwingende Chancen fand Wacker in der dann zerfahrenen Partie keine mehr vor. Dafür Voitsberg; Radics kam freistehend im 16er zum Schuss, traf nur die Stange (88.). So durften die Innsbrucker vor 2556 Zuschauern mit dem 1:1 zufrieden sein.

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