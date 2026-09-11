Duplantis scheitert erst an neuer Weltrekordhöhe!

Der Norweger, der seine Gegner beim Finale der Diamond League in Brüssel noch als „Feiglinge“ beschimpft hatte, holte damit nach seinem EM-Gold von Birmingham den zweiten großen Titel in dieser Saison, nachdem er seit der WM 2025 wegen Verletzungen und Erkrankungen ein Jahr lang ausgefallen war. Aber Budapest ist ohnehin ein guter Boden für ihn, hier hatte er vor drei Jahren bei der WM Gold (5000 m) und Silber (1500 m) geholt.