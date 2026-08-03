Fünf Faktoren: Der Weg zum kollektiven Glück

Die Finnen sind das glücklichste Volk der Welt. So steht es zumindest im aktuellen „World Happiness Report“, der im Frühjahr von einem interdisziplinären Forscherteam um das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford veröffentlicht wurde. Österreich belegt darin nur noch Rang 19 – ein Rückfall um zwei Plätze gegenüber 2024 – und landet damit unter anderem noch hinter Israel (8.), Mexiko (12.), dem Kosovo, Deutschland oder Slowenien (16. ff).