Golfplatz will das knappe Grundwasser anzapfen

In der Salzburger Gemeinde Henndorf tobt ein Kampf ums Wasser. Die Trinkwasserreserven sind ohnehin knapp, und genau jetzt will der örtliche Golfplatz für die Bewässerung der Freizeitanlage eine Probebohrung starten. Ein positiver Bescheid ist schon da, die Aufregung groß.
Die Grundwasserstände sind in Salzburg auf einem rekordverdächtig niedrigen Niveau, die Böden staubtrocken. Und Henndorf kämpft seit Jahren mit Wasserknappheit. Erst im Mai ging der neue Brunnen Grafenwies in Betrieb, der die Situation ein wenig entspannt. Und genau jetzt will der Golfplatz Gut Altentann nach Grundwasser für die Bewässerung bohren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.