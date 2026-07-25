Golfplatz will das knappe Grundwasser anzapfen

Die Grundwasserstände sind in Salzburg auf einem rekordverdächtig niedrigen Niveau, die Böden staubtrocken. Und Henndorf kämpft seit Jahren mit Wasserknappheit. Erst im Mai ging der neue Brunnen Grafenwies in Betrieb, der die Situation ein wenig entspannt. Und genau jetzt will der Golfplatz Gut Altentann nach Grundwasser für die Bewässerung bohren.