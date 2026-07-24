Auto flog in Ache! „Kein normaler Verkehrsunfall“

„Als ich hingekommen bin, lag das Unfallfahrzeug im Bach. Die Jugendlichen wurden schon von der Rettung versorgt“, erzählt Rotkreuz-Einsatzleiter Daniel Kofler. „Das war kein normaler Verkehrsunfall. Es ist natürlich ungewöhnlich, wenn ein Fahrzeug in einem Bach landet.“ Laut Feuerwehr halfen Passanten im Vorfeld dabei, die beiden aus dem Fahrzeug zu befreien.