Tödlicher Unfall: Biker gegen Autos geschleudert

Mit dem Leben bezahlt hat ein 44-jähriger Motorradfahrer aus dem Pinzgau seinen Ausflug am Donnerstagabend auf der Gerlos Bundesstraße (B165). Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er seitlich mit einem Auto, geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und stieß mit zwei Autos zusammen.
Der Unfall selbst passierte in der Nähe des Feuerwehrhauses im Gemeindegebiet von Bramberg am Wilkogel. Die Floriani leisteten dem Biker sofort Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Der 44-Jährige, der von Hollersbach kommend in Richtung Bramberg unterwegs war, erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen.
Warum der Motorradfahrer seitlich gegen das Auto einer 21-jährigen Pinzgauerin stieß, stand vorerst noch nicht fest. Klar ist, dass sie in die gleiche Fahrtrichtung unterwegs war. Durch den Aufprall am Auto geriet der 44-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw einer 64-jährigen Tirolerin und mit dem Auto eines 56-jährigen Pinzgauers.
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