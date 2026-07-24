Tödlicher Unfall: Biker gegen Autos geschleudert

Warum der Motorradfahrer seitlich gegen das Auto einer 21-jährigen Pinzgauerin stieß, stand vorerst noch nicht fest. Klar ist, dass sie in die gleiche Fahrtrichtung unterwegs war. Durch den Aufprall am Auto geriet der 44-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw einer 64-jährigen Tirolerin und mit dem Auto eines 56-jährigen Pinzgauers.