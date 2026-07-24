Brandalarm bei elektrischem Tuktuk: Akku zu heiß

Mit 36 Mann ging es Freitagfrüh für die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen zu einem gemeldeten Akkubrand. Die Batterie einer elektrischen Rikscha – kurz: Tuktuk – war derart überhitzt, dass sie bereits rauchte. Es bestand akute Brandgefahr!
Alarmiert wurden die Feuerwehrleute um 7.40 Uhr in der Früh. Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, bevor ein offenes Feuer entsteht, wurde der Akku ausgebaut und sicher abgestellt. Dort konnte die Batterie im Anschluss auskühlen.
Nach weiteren Kontrollen des Akkus und des Tuktuks rückte die Feuerwehr nach gut einer halben Stunde wieder ab. Auch Polizei und Rettung waren vorsorglich mit im Einsatz.
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