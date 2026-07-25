Gemeindebau-Mieter beklagt „Krieg der Gerüche“

Im Café Big Mama beim Heinrich-Hajek-Hof in Rudolfsheim-Fünfhaus rennt der Schmäh: „28 Jahre bin ich verheiratet“, erzählt ein älterer Herr. „Und wie lang musst noch?“, kontert die Dame gegenüber. Mittendrin: Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ). Berührungsängste mit Mieterinnen und Mietern kennt sie keine, dafür war die Juristin zu lange Mieter-Vertreterin. Das macht den Austausch aber nicht automatisch einfacher.