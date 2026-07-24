Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Knappes Ergebnis

Grundstücksstreit: Jetzt liegt Ball beim Verkäufer

Salzburg
24.07.2026 20:00
Der Ortskern von Mauterndorf
Der Ortskern von Mauterndorf(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In Mauterndorf soll nach der knappen Entscheidung gegen das Vorkaufsrecht der Gemeinde in einem Grundstücksstreit jetzt einmal Ruhe einkehren: Wem der Zuschlag erteilt wird, liegt jetzt in der Hand des Verkäufers.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach der knappen Entscheidung (neun zu acht Stimmen) für die Löschung des Vorkaufsrechts der Gemeinde Mauterndorf ist jetzt der Eigentümer des diskutierten Grundstücks am Zug.

Zuletzt war ein Streit entbrannt, weil man dem Bürgermeister vorwarf, das Grundstück seinem Sohn zuschanzen zu wollen. Der Besitzer eines Autohauses hat ebenso Interesse und hoffte darauf, dass die Gemeinde an ihn weiterverkauft.

Lesen Sie auch:
Das Grundstück mit Altbau grenzt direkt an ein Autohaus an
Politischer Streit
Knappes Ergebnis: Vorkaufsrecht wird gelöscht
23.07.2026

Ein Schachzug habe die Machtverhältnisse bei der Sitzung zugunsten der ÖVP verändert, wie es heißt. Ortschef Herbert Eßl, der sich selbst für befangen erklärte, ließ sich entschuldigen. Selbst hätte er die Sitzung kurz verlassen und nicht mitgestimmt. So kam ein Vertreter. Dei ÖVP betonte zuletzt, dass man sich in den Verkauf nicht einmischen wolle. Kritiker befürchten aber immer noch, dass im Hintergrund Druck auf den Verkäufer ausgeübt wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
24.07.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
128.587 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
113.323 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
107.620 mal gelesen
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1074 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
962 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
764 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf