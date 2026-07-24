Grundstücksstreit: Jetzt liegt Ball beim Verkäufer

In Mauterndorf soll nach der knappen Entscheidung gegen das Vorkaufsrecht der Gemeinde in einem Grundstücksstreit jetzt einmal Ruhe einkehren: Wem der Zuschlag erteilt wird, liegt jetzt in der Hand des Verkäufers.
Nach der knappen Entscheidung (neun zu acht Stimmen) für die Löschung des Vorkaufsrechts der Gemeinde Mauterndorf ist jetzt der Eigentümer des diskutierten Grundstücks am Zug.
Zuletzt war ein Streit entbrannt, weil man dem Bürgermeister vorwarf, das Grundstück seinem Sohn zuschanzen zu wollen. Der Besitzer eines Autohauses hat ebenso Interesse und hoffte darauf, dass die Gemeinde an ihn weiterverkauft.
Ein Schachzug habe die Machtverhältnisse bei der Sitzung zugunsten der ÖVP verändert, wie es heißt. Ortschef Herbert Eßl, der sich selbst für befangen erklärte, ließ sich entschuldigen. Selbst hätte er die Sitzung kurz verlassen und nicht mitgestimmt. So kam ein Vertreter. Dei ÖVP betonte zuletzt, dass man sich in den Verkauf nicht einmischen wolle. Kritiker befürchten aber immer noch, dass im Hintergrund Druck auf den Verkäufer ausgeübt wird.
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