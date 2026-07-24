Touristen bekommen mehr Busse im Glemmtal

Den Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Pinzgau setzt nun der Salzburger Verkehrsverbund fort. Konkret wird ab kommenden Montag, 27. Juli, die Linie 680 zwischen Saalbach und Hinterglemm in den Hauptverkehrszeiten verstärkt. Der Grund dafür ist die Beliebtheit dieses Öffi-Angebots bei Touristen.
Jeweils vormittags und nachmittags gibt es im Glemmtal vom 27. Juli bis zum 11. September vier zusätzliche Verstärkerfahrten. Diese starten in Saalbach bei der Schattbergbahn und werden bis in den Hinterglemmer Ortsteil Mitterlengau geführt.
Finanziert wird die Verstärkung der Linie 680 aus der Tourismus-Mobilitätsabgabe. Dieses Guest Mobility Ticket ermöglicht Touristen die kostenlose Nutzung des öffentlichen Verkehrs während ihres Aufenthalts.
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