Touristen bekommen mehr Busse im Glemmtal

Den Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Pinzgau setzt nun der Salzburger Verkehrsverbund fort. Konkret wird ab kommenden Montag, 27. Juli, die Linie 680 zwischen Saalbach und Hinterglemm in den Hauptverkehrszeiten verstärkt. Der Grund dafür ist die Beliebtheit dieses Öffi-Angebots bei Touristen.