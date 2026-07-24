Stadt musste zehn Jahre auf Sportplatz-Bau warten

Ein weiterer wichtiger Schritt für die neue Sportanlage in Oberndorf! Mit der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs ist die erste Phase der Neuerrichtung nach Planung, Erschließung und Positionierung so gut wie abgeschlossen. „Wir haben zwölf Architekturbüros eingeladen, ihre Projekte vorzustellen“, sagt Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). Mit einer Juryentscheidung ist im Oktober zu rechnen. „Dann können wir in die Ausschreibungen gehen und sehen dann auch die tatsächlichen Kosten“, so der Stadtchef.