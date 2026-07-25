Warum man in Hartberg immer noch Weltspitze ist

Alle Neune! Hartberg begeht – was viele beim Aufstieg 2018 nie für möglich gehalten haben – die neunte Saison in der Fußball-Bundesliga in Folge. Die Herausforderungen für den – budgetär gesehen – kleinen TSV werden aber nicht minder. Abseits des Feldes konnten die Oststeirer schon überraschen.
Pessimisten rümpften im Sommer schnell einmal die Nase, als Hartberg ein drittes Mal auf die Dienste von Markus Schopp als Cheftrainer setzte. Nicht, weil die Sturm-Legende keinen Erfolg garantieren würde. Sondern, weil der Grazer in der Vergangenheit bereits zweimal als TSV-Trainer gestartet war, um sich dann überraschend nach England oder zum LASK zu verabschieden.
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