Warum man in Hartberg immer noch Weltspitze ist

Pessimisten rümpften im Sommer schnell einmal die Nase, als Hartberg ein drittes Mal auf die Dienste von Markus Schopp als Cheftrainer setzte. Nicht, weil die Sturm-Legende keinen Erfolg garantieren würde. Sondern, weil der Grazer in der Vergangenheit bereits zweimal als TSV-Trainer gestartet war, um sich dann überraschend nach England oder zum LASK zu verabschieden.