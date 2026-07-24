Austria Salzburg holt Torjäger nach Maxglan

Austrias Crnkic: „Freue mich riesig darauf“

20-jährige Angreifer stand zuletzt bei SW Bregenz unter Vertrag und soll nun an der Salzach für Tore sorgen. Schon in der Vorbereitung zeigte der Mittelstürmer seine ganze Klasse. „Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans viele Erfolge zu feiern.“