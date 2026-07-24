Austria Salzburg holt Torjäger nach Maxglan

Beim Fußball-Zweitligisten Austria Salzburg geht es derzeit Schlag auf Schlag: Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Simon Pirkl präsentierten die Violetten den nächsten Neuzugang.
„Tamar weiß, wo das Tor steht – das war bereits bekannt und hat er in den Trainings und Testspielen noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, wurde Austria-Sportdirektor Roland Kirchler am Freitagmittag in einer Aussendung zitiert. Der Tiroler meinte dabei Tamar Crnkic.
Austrias Crnkic: „Freue mich riesig darauf“
20-jährige Angreifer stand zuletzt bei SW Bregenz unter Vertrag und soll nun an der Salzach für Tore sorgen. Schon in der Vorbereitung zeigte der Mittelstürmer seine ganze Klasse. „Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans viele Erfolge zu feiern.“
Im ÖFB-Cup am Samstag dürfte der Youngster bereits in der Startelf der Violetten stehen. Dann gastiert der Zweitligist bei Nordligist Wals-Grünau.
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