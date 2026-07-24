Meditation statt Oper: Passion zieht in den Bann

Wo sonst Bühnenbilder und Regie den Blick lenken, sprach hier allein die Musik und verwandelte den Abend streckenweise in eine beinahe meditative Erfahrung. Dabei ist „Passion„ alles andere als leichte Kost. Der französische Komponist greift den Orpheus-Mythos auf, erzählt ihn aber nicht nach. Aus Orpheus und Eurydike werden schlicht „Sie“ und „Er„, zwei Menschen zwischen Anziehung und Entfremdung. Nicht die Handlung steht im Mittelpunkt, sondern wechselnde Seelenzustände. Dusapin knüpft dabei an Monteverdis Opernwelt an und schafft dennoch eine ganz eigene, faszinierende Klangsprache. Die schlichte Kollegienkirche erwies sich dafür als idealer Ort. Ihr nahezu leerer Raum ließ jede Klangfarbe hervortreten. Nicht umsonst ist sei ein beliebter Aufführungsort in der Konzertreihe „Ouverture Spirituelle“. Franck Ollu hielt die filigrane Partitur mit sicherer Hand zusammen und vertraute auf ihre langen Spannungsbögen.