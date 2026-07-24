„Ärgert mich!“: Frühes WM-Aus für Fechterin

Bei der Weltmeistershaft in Hongkong landete Lilli Marija Brugger-Brandauer (ASVÖ-Fechtclub Salzburg) auf dem 91. Platz und erreichte ihr Ziel, in den Hauptbewerb der besten 64 Fechterinnen zu gelangen, nicht.
„Ich will unbedingt in den Hauptbewerb“, sagte Lilli Marija Brugger-Brandauer kürzlich der „Krone“. Aus ihrem großen WM-Ziel in Hong Kong wurde allerdings nichts. Die Salzburgerin landete am Ende auf einem enttäuschenden 91. Platz. Der Hauptbewerb findet damit ohne die 26-Jährige statt.
Salzburger Fechterin: „Sehr bitter für mich!“
„Das ist natürlich sehr bitter für mich. Aber so ist der Sport. Trotz guter Vorbereitung konnte ich mein Können nicht zeigen und das ärgert mich am meisten“, haderte Brugger-Brandauer nach ihrem frühen Aus.
Für die Mozartstädterin steht jetzt eine Pause an. „Schauen wir mal, wie es nächste Saison weiter geht und was man besser machen kann.“
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