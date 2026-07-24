Eisbullen zum Auftakt gegen zwei Ligarivalen

Zum Auftaktwochenende bekommt es der ehemalige Serienmeister EC Red Bull Salzburg mit zwei echten Krachern zu tun. Dies gab die ICE Hockey League am Freitagnachmittag bekannt. Der restliche Spielplan wird am Montag veröffentlicht.
Na bumm! Das Auftaktwochenende der anstehenden Saison der ICE Hockey League hat es für die Eisbullen ordentlich in sich. Am Freitag, dem 18. September, starten die Ex-Serienmeister mit einem Heimspiel gegen den KAC und treffen dabei direkt auf den ehemaligen Torjäger Travis St. Denis. Der Stürmer hat in dieser Woche einen neuen Vertrag am Wörthersee unterschrieben.
Auch am zweiten Spieltag steht die Mannschaft von Trainer Alan Letang vor einer heißen Aufgabe. Die erste Auswärtsfahrt führt zwei Tage später über den Brenner nach Bozen. Die Duelle mit den Südtirolern hatten es in der Vergangenheit regelmäßig in sich.
Vorfreude bei Eisbullen-Stürmer Mario Huber
„Mit Klagenfurt hast du immer ein lässiges Spiel, da wird auch die Eisarena gleich gut gefüllt sein. Und auf Bozen bin ich sehr gespannt, dort wird ja gerade ein kleiner Umbruch vollzogen. Auch Bozen bleibt für uns fast so etwas wie ein Derby, also haben wir zum Auftakt gleich zwei richtig coole Spiele“, sagte Stürmer Mario Huber auf Nachfrage der „Krone“.
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