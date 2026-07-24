Eisbullen zum Auftakt gegen zwei Ligarivalen

Vorfreude bei Eisbullen-Stürmer Mario Huber

„Mit Klagenfurt hast du immer ein lässiges Spiel, da wird auch die Eisarena gleich gut gefüllt sein. Und auf Bozen bin ich sehr gespannt, dort wird ja gerade ein kleiner Umbruch vollzogen. Auch Bozen bleibt für uns fast so etwas wie ein Derby, also haben wir zum Auftakt gleich zwei richtig coole Spiele“, sagte Stürmer Mario Huber auf Nachfrage der „Krone“.