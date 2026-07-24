Trumer Triathlon ist 2026 fest in weiblicher Hand

Trumer Triathlon lockt Profi-Damen

Insgesamt stehen heuer mehr Profi-Damen als -Herren im Starterfeld. Neben Loidl ist auch der Schweizerin Leana Bissig einiges zuzutrauen. Im Vorjahr landete sie auf Rang drei. „Die Stimmung war unglaublich und hat mich ins Ziel getragen.“ Wie fit sie heuer ist, wird man sehen. Denn erst am 5. Juli absolvierte sie den Ironman in ihrer Schweizer Heimat. „Es war eine neue Erfahrung, sich von einer Langdistanz zu erholen. Die ersten zwei Tage konnte ich nicht gehen“, lachte Bissig bei der Pressekonferenz in Obertrum.