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Trumer Triathlon ist 2026 fest in weiblicher Hand

Salzburg: Sport-Nachrichten
24.07.2026 10:38
Die Lokalmatadorin Katharina Loidl greift auch heuer wieder beim Trumer Triathlon an.
Die Lokalmatadorin Katharina Loidl greift auch heuer wieder beim Trumer Triathlon an.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der Trumer Triathlon ist heuer fest in weiblicher Hand. Bei der 17. Ausgabe wird es auf der Mitteldistanz der Damen ein enges Rennen um den Sieg werden. Ein Faktor begeistert die Athleten besonders.

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„Einfach genießen.“ So lautet das Motto von Lokalmatadorin Katharina Loidl beim diesjährigen Trumer Triathlon. „Es ist wie ein Zusammenkommen von allen Salzburger Triathlonsportlern. Wenn man irgendwo eincheckt und an jeder Ecke mit wem reden könnte, ist es schon cool“, schätzt die Tennengauerin die vielen bekannten Gesichter und die tolle Stimmung rund um das ganze Event. 2023 landete sie als Dritte auf dem Podium der Mitteldistanz, 2024 wurde sie Sechste. Genau Platzierung hat sie sich für heuer keine als Ziel gesetzt: „Einfach Spaß am Rennen haben.“

Trumer Triathlon lockt Profi-Damen
Insgesamt stehen heuer mehr Profi-Damen als -Herren im Starterfeld. Neben Loidl ist auch der Schweizerin Leana Bissig einiges zuzutrauen. Im Vorjahr landete sie auf Rang drei. „Die Stimmung war unglaublich und hat mich ins Ziel getragen.“ Wie fit sie heuer ist, wird man sehen. Denn erst am 5. Juli absolvierte sie den Ironman in ihrer Schweizer Heimat. „Es war eine neue Erfahrung, sich von einer Langdistanz zu erholen. Die ersten zwei Tage konnte ich nicht gehen“, lachte Bissig bei der Pressekonferenz in Obertrum.

Besonders motiviert ist auch Caroline Pohle. Die Siegerin von 2024 will sich heuer wieder den Streckenrekord (2025 von Daniela Kleiser 4:15,57 Stunden) zurückholen. Sie wollte unbedingt erneut in Obertrum starten, ihr Team war von dieser Idee anfangs jedoch nicht ganz begeistert: „Ich musste einige Argumente bringen und Überzeugungsarbeit leisten.“

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Bei den Herren fehlen aus Salzburger Sicht mit Lukas und Philip Pertl die größten Namen. Mit Leon Pauger startet jedoch ein Wahl-Salzburger, für den Kremser Sebastian Waldschütz ist es wie ein Heimkommen, denn er machte während seiner Schulausbildung ein Praktikum in einem Hotel in der Region.

Organisator Josef Gruber freut sich einfach auf das Event: „Wir hoffen, dass alle glücklich und gesund mit einem lächeln über die Ziellinie laufen.“

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