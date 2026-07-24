Austria-Trainer gibt die Marschroute im ÖFB-Cup an

Neuzugang Thema für Cup-Duell in Grünau

„Das nehmen wir an. Wir sind eine Profimannschaft und so wollen wir auch auftreten“, sagt der Bayer, der am Freitag mit Tamar Crnkic noch einen Neuzugang dazubekommen hat. Der Stürmer absolvierte die Vorbereitung bereits in Maxglan und stellte seinen Torriecher bereits unter Beweis. „Tamar weiß, wo das Tor steht – das war bereits bekannt und hat er in den Trainings und Testspielen noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, wurde Austria-Sportdirektor Roland Kirchler am Freitag in einer Aussendung zitiert.