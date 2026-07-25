Blutrausch in Wohnsiedlung: Unzurechnungsfähig?

Nach wie vor gibt ein Mord inmitten einer ruhigen Wohnsiedlung im Süden von Klagenfurt Rätsel auf. Mit über 30 Schlägen auf den Kopf wurde das Opfer hingerichtet. Der tatverdächtige Kollege wird nun forensisch untersucht – er könnte krank, aber auch extrem gefährlich sein!
Wie können 14.000 Euro jemanden dazu bringen, ein anderes Leben auszulöschen? Eine Frage, die sich nach der Bluttat von Klagenfurt stellt. Denn die Ermittlungen haben bisher ergeben, dass der ermordete 66-Jährige seinem Bekannten und Werkstatt-Partner Geld für die Ausbildung zum Kfz-Meister geliehen hatte.
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