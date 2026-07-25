Blutrausch in Wohnsiedlung: Unzurechnungsfähig?

Wie können 14.000 Euro jemanden dazu bringen, ein anderes Leben auszulöschen? Eine Frage, die sich nach der Bluttat von Klagenfurt stellt. Denn die Ermittlungen haben bisher ergeben, dass der ermordete 66-Jährige seinem Bekannten und Werkstatt-Partner Geld für die Ausbildung zum Kfz-Meister geliehen hatte.