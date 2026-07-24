Für Festspielgäste gibt es jetzt neue Schmankerl

Für Festspielgäste bietet sich heuer in der Hofstallgasse eine kulinarische Neuheit. Direkt gegenüber des Großen Festspielhauses eröffnete nun das „Dai Pai“. Der Inhaber ist kein Unbekannter...
Geboten wird asiatische Küche neu interpretiert, etwa im Tapas-Stil, praktisch zum Teilen.
Der grell leuchtende, rote Schriftzug ist das Markenzeichen des Lokals. „Das Innendesign soll an Hongkongs Streetfood-Märkte erinnern“, erzählte Chef Philip Yuen.
Für ihn ist das neue Lokal ein Liebhaberprojekt. Eigentlich führt er das „Yuen“ – Salzburgs ältestes China-Restaurant.
Von halb 12 bis 21.30 Uhr gibt es im „Dai Pai“ warme Küche.
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