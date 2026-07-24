Internet-Betrüger lockten mit Liebe und Bankanruf

Zwei Salzburger sind auf perfide Betrugsmaschen hereingefallen. Ein falscher Bankmitarbeiter und ein sogenannter Love-Scammer brachten ihre Opfer um hohe fünfstellige Geldbeträge. Die Polizei ermittelt wegen schweren Betrugs.
Gleich zwei Fälle von Internetbetrug beschäftigen derzeit die Salzburger Polizei. Ein 69-jähriger Flachgauer erhielt am 23. Juli eine SMS mit einem Link und gab daraufhin seine Bankdaten ein. Kurz darauf meldete sich ein Unbekannter telefonisch und gab sich als Mitarbeiter seiner Bank aus.
Der Betrüger behauptete, vom Konto des Pensionisten seien unberechtigte Überweisungen durchgeführt worden. Um diese rückgängig zu machen, müsse der 69-Jährige mehrere Sofortüberweisungen tätigen. Der Salzburger folgte den Anweisungen und überwies insgesamt rund 49.000 Euro.
Als Schauspieler ausgegeben
Bereits seit Mai 2025 war auch eine 62-jährige Pinzgauerin Opfer eines sogenannten Love-Scams. Ein Unbekannter hatte ihr über einen langen Zeitraum eine Liebesbeziehung vorgetäuscht und sich dabei als asiatischer Schauspieler ausgegeben.
Im Laufe des Kontakts bat der Täter immer wieder um Geld für angebliche Fantreffen. Die Frau überwies in insgesamt neun Transaktionen rund 33.000 Euro. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen der Polizei.
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