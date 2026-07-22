One-Year Review
(Almost) No One Is Buying Legal Cannabis at Tobacco Shops
For the past year, tobacco shops have been allowed to sell legal cannabis—which has no intoxicating effects. What was initially seen as a major source of revenue has turned out to be a slow seller. An industry representative from Upper Austria believes it would be “smart” to also sell real marijuana through state-regulated channels, given the “huge black market.”
Hope was green: For exactly one year now, tobacco shops have been allowed to sell legal cannabis. Although this “weed” isn’t intoxicating due to its low THC content of no more than 0.3 percent, tobacco shop owners expected the product to generate 50 million euros in additional revenue nationwide.
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