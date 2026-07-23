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„Endlich“

Heidi Klum teilt oben ohne knusprige Urlaubsgrüße

Society International
23.07.2026 16:00
Andere packen Sonnencreme ein, Heidi packt ihre Chips aus: Die Model-Queen gönnt sich am Strand ...
Andere packen Sonnencreme ein, Heidi packt ihre Chips aus: Die Model-Queen gönnt sich am Strand ihre ganz eigene Urlaubssünde.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/heidiklum)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heidi Klum (53) macht wieder das, was sie am besten kann: Sie sorgt in wenig Stoff für Gesprächsstoff! Die Model-Ikone meldet sich aus dem Urlaub – und ihre Fans bekommen dabei ganz besondere Strand-Einblicke zu sehen.

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Auf Instagram lässt Heidi ihre Follower an ihren entspannten Ferienmomenten teilhaben. In einem Video sitzt die Beauty oben ohne am Strand, nur mit einem Hut und einem Bikinihöschen bekleidet. Vor ihr sitzt ihr kleiner Vierbeiner „Fritzchen“ und beobachtet aufmerksam, wie sein Frauchen genüsslich einen Snack verputzt.

Heidi futtert Schinken-Chips am Strand
Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Chips: Heidi macht Werbung für ihre eigene Kreation und verrät auch gleich die außergewöhnliche Geschmacksrichtung: „Glasierter Schinken am Strand“. Während andere Urlauber mit Sonnencreme und Cocktails entspannen, gönnt sich Heidi also eine ganz besondere Knabberei – natürlich stilecht am Meer.

Wer kriegt am Strand nicht Hunger? Da kommt eine Tüte Chips gerade recht und dann noch in der ...
Wer kriegt am Strand nicht Hunger? Da kommt eine Tüte Chips gerade recht und dann noch in der persönlichen Geschmacksrichtung.(Bild: www.instagram.com/heidiklum)

In einem weiteren Video zeigt die Model-Mama, wie sie mit ihrem Hündchen im Wasser herumplanscht. Dazu schreibt sie schlicht: „Endlich“. Alles spricht dafür, dass Heidi damit ihre langersehnte Auszeit am Meer meint – und die gemeinsame Zeit mit ihrem tierischen Begleiter in vollen Zügen genießt.

Heidi nimmt ihren flauschigen Yorkshire-Terrier-Mix „Fritz“ überall hin mit. Auch zu kleinen ...
Heidi nimmt ihren flauschigen Yorkshire-Terrier-Mix „Fritz“ überall hin mit. Auch zu kleinen Planschereien im Meer.(Bild: www.instagram.com/heidiklum)

Für Heidi sind solche privaten Einblicke längst Teil ihres Erfolgsrezepts: Die 53-Jährige nimmt ihre Fans regelmäßig mit in ihren Alltag zwischen Modeljobs, Familie, Reisen und besonderen Momenten.

Vorfreude auf den Sommer-Hochzeitstag
Ein weiterer Grund für die sonnige Stimmung dürfte ein ganz besonderer Jahrestag sein: Am 3. August jährt sich die Traumhochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz (36). Das Paar gab sich 2019 vor der Küste der italienischen Insel Capri das Jawort – romantisch auf der legendären Luxusjacht „Christina O.“.

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Seitdem zeigen Heidi und der Tokio-Hotel-Star immer wieder, wie verliebt sie noch immer sind. Und wenn Heidi jetzt mit Sonnenhut, Hund und Chips am Strand relaxend in die Kamera lächelt, scheint klar: Sie genießt ihr Glück – ganz nach ihrem eigenen Motto.

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