Heidi Klum teilt oben ohne knusprige Urlaubsgrüße

Heidi futtert Schinken-Chips am Strand

Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Chips: Heidi macht Werbung für ihre eigene Kreation und verrät auch gleich die außergewöhnliche Geschmacksrichtung: „Glasierter Schinken am Strand“. Während andere Urlauber mit Sonnencreme und Cocktails entspannen, gönnt sich Heidi also eine ganz besondere Knabberei – natürlich stilecht am Meer.