Heidi Klum teilt oben ohne knusprige Urlaubsgrüße

Heidi Klum (53) macht wieder das, was sie am besten kann: Sie sorgt in wenig Stoff für Gesprächsstoff! Die Model-Ikone meldet sich aus dem Urlaub – und ihre Fans bekommen dabei ganz besondere Strand-Einblicke zu sehen.
Auf Instagram lässt Heidi ihre Follower an ihren entspannten Ferienmomenten teilhaben. In einem Video sitzt die Beauty oben ohne am Strand, nur mit einem Hut und einem Bikinihöschen bekleidet. Vor ihr sitzt ihr kleiner Vierbeiner „Fritzchen“ und beobachtet aufmerksam, wie sein Frauchen genüsslich einen Snack verputzt.
Heidi futtert Schinken-Chips am Strand
Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Chips: Heidi macht Werbung für ihre eigene Kreation und verrät auch gleich die außergewöhnliche Geschmacksrichtung: „Glasierter Schinken am Strand“. Während andere Urlauber mit Sonnencreme und Cocktails entspannen, gönnt sich Heidi also eine ganz besondere Knabberei – natürlich stilecht am Meer.
In einem weiteren Video zeigt die Model-Mama, wie sie mit ihrem Hündchen im Wasser herumplanscht. Dazu schreibt sie schlicht: „Endlich“. Alles spricht dafür, dass Heidi damit ihre langersehnte Auszeit am Meer meint – und die gemeinsame Zeit mit ihrem tierischen Begleiter in vollen Zügen genießt.
Für Heidi sind solche privaten Einblicke längst Teil ihres Erfolgsrezepts: Die 53-Jährige nimmt ihre Fans regelmäßig mit in ihren Alltag zwischen Modeljobs, Familie, Reisen und besonderen Momenten.
Vorfreude auf den Sommer-Hochzeitstag
Ein weiterer Grund für die sonnige Stimmung dürfte ein ganz besonderer Jahrestag sein: Am 3. August jährt sich die Traumhochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz (36). Das Paar gab sich 2019 vor der Küste der italienischen Insel Capri das Jawort – romantisch auf der legendären Luxusjacht „Christina O.“.
Seitdem zeigen Heidi und der Tokio-Hotel-Star immer wieder, wie verliebt sie noch immer sind. Und wenn Heidi jetzt mit Sonnenhut, Hund und Chips am Strand relaxend in die Kamera lächelt, scheint klar: Sie genießt ihr Glück – ganz nach ihrem eigenen Motto.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.