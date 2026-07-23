Meilenstein bei Recycling von PV-Modulen in Tirol

Im Zentrum des Systems steht die Entrahmung als Schlüsselprozess: Sie trennt Aluminiumrahmen präzise und materialschonend vom Modul. Das Glas wird dabei nicht beschädigt. Dadurch wird die Grundlage für die hochwertige Rückgewinnung zentraler Rohstoffe wie Glas und Aluminium geschaffen. Die Anlage verfolgt einen vollautomatischen Ansatz, von der Modulerkennung über die robotergestützte Demontage bis hin zur späteren Auftrennung in definierte Wertstofffraktionen.