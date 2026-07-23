Aufsehen in Schottland
Polizist soll Mordversuche begangen haben
In Schottland soll ein Polizist jahrelang Frauen vergewaltigt und mehrere Mordversuche begangen haben. Die bisherigen Erkenntnisse seien „wirklich schockierend“, sagte die stellvertretende Polizeichefin Lynn Ratcliff. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen derzeit von mindestens acht Opfern aus.
Auslöser der Ermittlungen war eine Frau, die sich im vergangenen Jahr an die Polizei wandte. Sie gab an, 2021 von dem Schotten in ihrem Haus in Glasgow vergewaltigt worden zu sein. Zuvor hatte sie die Polizei gerufen und eine Straftat gemeldet. Diese rückte daraufhin an. Der beschuldigte Polizist kehrte nach dem Einsatz zurück und beging den sexuellen Missbrauch. Wie die BBC berichtete, hatte der Mann in den Wochen nach der Vergewaltigung wiederholt die Ermittlungsakte der Frau im polizeiinternen Computersystem aufgerufen, auch im Urlaub. Daher sei man ihm auf die Schliche gekommen.
Zudem wurden auch Verbindungen zu einem weiteren Fall entdeckt: 2018 hatte eine Sexarbeiterin aus Glasgow einen gewalttätigen Kunden gemeldet. Dabei dürfte es sich ebenfalls um den Polizisten gehandelt haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden sieben Handys und ein Laptop gefunden, auf denen Tausende explizite Videos und Bilder waren. Der Mann hatte während seiner Polizeilaufbahn die Dienste von Hunderten Sexarbeiterinnen in Anspruch genommen.
Genaues Ausmaß noch unklar
Nach diesen Erkenntnissen wurde der Schotte vom Dienst suspendiert, aber nicht festgehalten. Als er im Mai schließlich doch wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung festgenommen wurde, beging er Suizid. Die Polizei identifizierte inzwischen weitere mutmaßliche Opfer. In einigen Fällen wäre der Mann laut dem Bericht gar wegen versuchten Mordes angeklagt worden.
Man setze nun alles daran, das vollständige Ausmaß seiner mutmaßlichen Straftaten aufzuklären, sagten die Ermittlerinnen und Ermittler. Sollte es Menschen geben, die glauben, Opfer (des Mannes) geworden zu sein, möchten wir sie eindringlich ermutigen, den Mut und das Vertrauen aufzubringen, sich bei uns zu melden und uns ihre Erlebnisse zu schildern“, sagte Ratcliff.
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