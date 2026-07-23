Polizist soll Mordversuche begangen haben

Auslöser der Ermittlungen war eine Frau, die sich im vergangenen Jahr an die Polizei wandte. Sie gab an, 2021 von dem Schotten in ihrem Haus in Glasgow vergewaltigt worden zu sein. Zuvor hatte sie die Polizei gerufen und eine Straftat gemeldet. Diese rückte daraufhin an. Der beschuldigte Polizist kehrte nach dem Einsatz zurück und beging den sexuellen Missbrauch. Wie die BBC berichtete, hatte der Mann in den Wochen nach der Vergewaltigung wiederholt die Ermittlungsakte der Frau im polizeiinternen Computersystem aufgerufen, auch im Urlaub. Daher sei man ihm auf die Schliche gekommen.