WM-Titel bedeutete für ein Duo 150 Kilo Tomaten

Mit dem WM-Titel fließen nicht nur von der FIFA Millionen an die Spieler, auch vom nationalen Verband, vom Land und von Städten werden oft Belohnungen ausgeschüttet. Für Fabian Ruiz und Gavi machte sich dies bei der Rückkehr in ihren gemeinsamen Heimatort Los Palacios y Villafranca kurios bemerkbar.
Sie erhielten als Auszeichnung jeweils ihr Körpergewicht in Tomaten. Das machte bei Paris-Ass Ruiz satte 85 kg, bei Barcelonas Gavi immerhin 68,5 kg – zusammen also insgesamt über 150 kg der Nachtschattengewächse. Es handelt sich dabei in dem 38.000-Einwohner-Städtchen südlich von Sevilla um eine lange Tradition.
Für Ruiz ist es bereits das zweite Mal, dass er eine derartige Masse an Tomaten erhielt, denn die hatte es für ihn sowie Jesus Navas, ebenfalls ein Sohn von Los Palacios y Villafranca, bereits nach dem EM-Titel 2024 gegeben.
Auch Namen für Fußballfelder
Das Obstgeschenk ist jedoch nicht die einzige Ehre, die den WM-Helden zuteil wird. Es sollen künftig auch zwei Fußballfelder des Ortes nach Ruiz und Gavi benannt werden. Zudem gab der Stadtrat bekannt, dass den drei Champions von Los Palacios ein Denkmal errichtet werden soll: „So soll ihnen, die den Stolz der Stadt repräsentieren, ein dauerhafter Tribut zuteil werden.“
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