WM-Titel bedeutete für ein Duo 150 Kilo Tomaten

Auch Namen für Fußballfelder

Das Obstgeschenk ist jedoch nicht die einzige Ehre, die den WM-Helden zuteil wird. Es sollen künftig auch zwei Fußballfelder des Ortes nach Ruiz und Gavi benannt werden. Zudem gab der Stadtrat bekannt, dass den drei Champions von Los Palacios ein Denkmal errichtet werden soll: „So soll ihnen, die den Stolz der Stadt repräsentieren, ein dauerhafter Tribut zuteil werden.“