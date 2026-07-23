Fix! ÖFB-Teamkicker wechselt in die Premier League

Wechsel nach sieben Jahren in Deutschland

Nottingham beendete die vergangene Saison nur auf Platz 16, hat aber viel höhere Ziele. „Der Verein hat große Ambitionen, und das habe ich auch: Ich möchte wieder im Europacup spielen, und wir haben gute Chancen dazu. Es ist ein großartiges Gefühl, unter der Woche international zu spielen, und genau das möchte ich erreichen“, sagte Schlager. Der WM-Teilnehmer war durch die Salzburger Fußball-Schule gegangen und im Sommer 2019 um kolportierte 15 Millionen Euro nach Wolfsburg gewechselt. Nach drei Saisonen beim VfL, davon zwei unter Glasner, zog er nach Leipzig weiter.