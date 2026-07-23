Fix! ÖFB-Teamkicker wechselt in die Premier League

Jetzt ist es offiziell: Xaver Schlager wechselt nach vier Jahren bei RB Leipzig wie erwartet zu Nottingham Forest!
Der österreichische Fußball-Teamspieler unterschrieb beim Premier-League-Klub (Meister 1978, Meistercup-Sieger 1979 und 1980!) einen Zweijahresvertrag und spielt wieder für seinen oberösterreichischen Landsmann Oliver Glasner. Der Trainer, der Anfang Juli nach Nottingham gewechselt war, und Schlager hatten bereits von 2019 bis 2021 zwei Jahre beim VfL Wolfsburg zusammengearbeitet.
„Es ist eine große Ehre, zu Nottingham Forest zu wechseln. Es ist ein sehr traditionsreicher Verein mit einer großen Geschichte. Ich wollte eine neue Herausforderung und zu einem Klub mit guten Spielern wechseln, und ich freue mich, wieder mit Oliver zusammenzuarbeiten“, wurde Schlager auf der Klub-Homepage zitiert. Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler ist die erste Verstärkung für Glasner bei Forest, er kommt nach dem Ende seines Vertrags in Leipzig ablösefrei.
Wechsel nach sieben Jahren in Deutschland
Nottingham beendete die vergangene Saison nur auf Platz 16, hat aber viel höhere Ziele. „Der Verein hat große Ambitionen, und das habe ich auch: Ich möchte wieder im Europacup spielen, und wir haben gute Chancen dazu. Es ist ein großartiges Gefühl, unter der Woche international zu spielen, und genau das möchte ich erreichen“, sagte Schlager. Der WM-Teilnehmer war durch die Salzburger Fußball-Schule gegangen und im Sommer 2019 um kolportierte 15 Millionen Euro nach Wolfsburg gewechselt. Nach drei Saisonen beim VfL, davon zwei unter Glasner, zog er nach Leipzig weiter.
Nun sucht er in der Premier League eine neue Herausforderung. „Xaver bringt für das Team enorm wichtige Qualitäten und Eigenschaften mit. Er ist eine Führungspersönlichkeit mit jahrelanger Erfahrung auf höchstem europäischem Niveau. Xaver hat bereits erfolgreich mit Oliver in Wolfsburg zusammengearbeitet, dies wird ihm die Integration erleichtern“, erklärte Nottingham-Direktor Georg Syrianos.
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