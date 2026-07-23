Abgeleitete Touristen sorgen für ordentlich Stau

Viel Geduld brauchten Autofahrer am frühen Donnerstagnachmittag wieder einmal in der Stadt Salzburg. Viele Urlauber zog es für einen Ausflug in die Mozartstadt – doch die meisten von ihnen mussten wieder umkehren. Sie wurden aus der Altstadt aufgrund des Fahrverbots für fremde Kennzeichen abgeleitet. Das Prozedere sorgte für ordentlich Stau.
Wer am Donnerstagnachmittag in die Altstadt wollte, brauchte Nerven aus Stahl. Vor dem Neutor wurde die Sperre rigoros umgesetzt. Ausländische Kennzeichen wurden abgeleitet und durften nicht in die Altstadt einfahren.
Auch andere Straßen betroffen
Es staute laut Augenzeugenberichten zeitweise bis in die Maxglaner Hauptstraße zurück. Aber auch andere Straßen rund um die Altstadt waren von langen Staus aufgrund der vielen Ausweichenden betroffen.
Besonders ärgerlich: Die Festspiel-Generalprobe der Oper Carmen konnten nicht alle Zuschauer pünktlich erreichen. Denn nicht nur Pkw, sondern auch Obusse waren in dem Verkehrschaos gefangen.
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