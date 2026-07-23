Abgeleitete Touristen sorgen für ordentlich Stau

Viel Geduld brauchten Autofahrer am frühen Donnerstagnachmittag wieder einmal in der Stadt Salzburg. Viele Urlauber zog es für einen Ausflug in die Mozartstadt – doch die meisten von ihnen mussten wieder umkehren. Sie wurden aus der Altstadt aufgrund des Fahrverbots für fremde Kennzeichen abgeleitet. Das Prozedere sorgte für ordentlich Stau.