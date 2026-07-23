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Auftritt in Schönbrunn

Einmalig! So ein Fohlen haben Sie noch nie gesehen

Viral
23.07.2026 15:31
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

In Zeiten von KI-generierten Videos muss man oft zweimal hinschauen. Oder in diesem Fall sogar mehrfach. Doch dieses besondere Fohlen ist tatsächlich real, und die Natur hat ihm eine wahrhaft einzigartige Fellfarbe verliehen. Zu bewundern ist der kleine Hengst im September vor dem Schloss Schönbrunn – und dort dürfte er den Reitsport-Stars zumindest zwischendurch gehörig die Show stehlen ...

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„Dieses bunte Fohlen im Gras liegen zu sehen – das war etwas ganz Besonderes“, verrät Pferdezüchter Steffen Krehl. In seinem Stall in Brandenburg erblickte der kleine Hengst das Licht der Welt – und faszinierte mit seiner auffälligen Fellfarbe vom Fleck weg alle Betrachter. Ein derartig einzigartiges Fohlen weckt natürlich Begehrlichkeiten, zumal es sich um einen Spross erlesener Springpferde-Linien handelt. 

Vater gab besondere Farbe mit
Die besondere Farbe hat dem Youngster sein Vater, der Hengst „J-Nius V.V. Z“, mitgegeben. Die Mutterstute „Kasamona“ war selbst auf Springturnieren erfolgreich, damit bringt der kleine Hengst bereits jetzt das Potenzial mit, auf den großen Turnierplätzen der Welt zu reüssieren. 

Nicht KI, sondern ein Farbenspiel der Natur: Dieses Hengstfohlen wird im September vor dem ...
Nicht KI, sondern ein Farbenspiel der Natur: Dieses Hengstfohlen wird im September vor dem Schloss Schönbrunn seinen neuen Besitzer finden.(Bild: Camille Peter - MovingMemories)
(Bild: Camille Peter - MovingMemories)
(Bild: Camille Peter - MovingMemories)
Züchter Steffen Krehl mit dem kleinen Hengst, der auf seinem Gestüt in Brandenburg zur Welt kam.
Züchter Steffen Krehl mit dem kleinen Hengst, der auf seinem Gestüt in Brandenburg zur Welt kam.(Bild: Camille Peter - MovingMemories)

Für einen derartigen Hingucker braucht es eine besondere Bühne, und so wird das Fohlen zur besonderen Freude der Veranstalter das Publikum der Longines Global Champions Tour vor dem Schloss Schönbrunn in seinen Bann ziehen. Denn neben Reitsport auf Weltklasseniveau werden heuer erstmals Spitzenfohlen vor dem Schloss präsentiert, die später auch erstmals über eine Auktion verkauft werden. 

„Bühne für die Besten der Welt“
„Die Longines Global Champions Tour Vienna | Schloss Schönbrunn ist eine Bühne für die Besten der Welt. Umso mehr freut es uns, hier erstmals auch jene Pferde zu Besuch zu haben, die vielleicht einmal selbst auf diesem Niveau erfolgreich sein werden“, sagen Sonja Klima und Helmut Morbitzer, Veranstalter der Longines Global Champions Tour Vienna | Schloss Schönbrunn. „Der Besuch der Fohlen eröffnet einen spannenden Blick auf die Zukunft des Sports und ergänzt das Turnier um eine weitere Facette des internationalen Pferdesports.“

Die Auktion findet in Zusammenarbeit mit dem Zuchtverband, dem Westfälischen Pferdestammbuch, statt. Auch für den Verband ist der Auftritt in Wien eine besondere Premiere: „Wien vereint Spitzensport mit einem Publikum, das die Faszination des Pferdesports teilt. Für uns ist die Longines Global Champions Tour in Wien der ideale Rahmen, um die Sportpferde von morgen vorzustellen“, so Auktions- und Vermarktungsleiter Thomas Münch. 

Auch dieser junge Hengst wird vor dem Schloss Schönbrunn aufgaloppieren. Sein Vater ist der ...
Auch dieser junge Hengst wird vor dem Schloss Schönbrunn aufgaloppieren. Sein Vater ist der international erfolgreiche For Pleasure, seine Mutter stammt von Weltklassehengst Eldorado van de Zeshoek ab.(Bild: Reckimedia)

Neben dem besonders gezeichneten kleinen Hengst werden weitere Fohlen mit hervorragenden Abstammungen präsentiert, die dann am Sonntagabend ihre neuen Besitzer finden werden. Einen Namen für das Fohlen darf sich der neue Besitzer dann selbst aussuchen. 

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Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt die Longines Global Champions Tour von 24. bis 27. September zurück vor das Schloss Schönbrunn – und setzt dabei neue Akzente. Neben dem Springreitturnier, bei dem sich wieder die Topstars einfinden werden, steht auch ein Auftritt der Spanischen Hofreitschule sowie internationales Dressurturnier auf dem Programm.

Tickets können Sie sich im Krone Ticketshop sichern! 

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