Einmalig! So ein Fohlen haben Sie noch nie gesehen

„Bühne für die Besten der Welt“

„Die Longines Global Champions Tour Vienna | Schloss Schönbrunn ist eine Bühne für die Besten der Welt. Umso mehr freut es uns, hier erstmals auch jene Pferde zu Besuch zu haben, die vielleicht einmal selbst auf diesem Niveau erfolgreich sein werden“, sagen Sonja Klima und Helmut Morbitzer, Veranstalter der Longines Global Champions Tour Vienna | Schloss Schönbrunn. „Der Besuch der Fohlen eröffnet einen spannenden Blick auf die Zukunft des Sports und ergänzt das Turnier um eine weitere Facette des internationalen Pferdesports.“