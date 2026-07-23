Belohnung für Hinweise
Hakenkreuze auf Katzenohr: Familie in Angst
Eine Familie aus Bad Mergentheim im deutschen Main-Tauber-Kreis steht nach einer verstörenden Tat unter Schock: Ihre Katze kehrte nach einem Freigang mit aufgemalten Hakenkreuzen und einer rasierten Stelle am Bauch nach Hause zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen möglicher Tierquälerei und der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen – bislang gibt es jedoch keine Hinweise auf einen Verdächtigen.
Die Katze hatte das Haus der Familie im Stadtteil Dainbach am Abend des Ende Juni noch unversehrt verlassen. Am nächsten Morgen kam das Tier mit den auffälligen Veränderungen zurück. Die Besitzer erstatteten daraufhin Anzeige bei der Polizei.
Hakenkreuze auf den Ohren, Fell am Bauch abrasiert
Nach Angaben der Familie wurden auf die Ohren der Katze Hakenkreuze aufgemalt – mutmaßlich mit einem Kugelschreiber. Außerdem wurde dem Tier an der rechten Bauchseite Fell abrasiert. Die Familie geht davon aus, dass die Katze über mehrere Stunden festgehalten wurde.
Weitere Verletzungen des Tieres wurden bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.
Familie mit iranischen Wurzeln verunsichert
Die Besitzer der Katze möchten nicht öffentlich genannt werden. Die Familie hat iranische Wurzeln und lebt nach eigenen Angaben seit vielen Jahren in Bad Mergentheim. Die Mutter sei in der Stadt geboren. Die Familie beschreibt sich als gut integriert. Nach dem Vorfall sei die Verunsicherung groß – auch wegen der beiden kleinen Kinder. Die Familie berichtet, sie habe nun Sorge, die Katze oder die Kinder unbeaufsichtigt nach draußen zu lassen.
In einer Nachricht an den Südwestrundfunk schilderte die Familie ihre Gefühle: „Wir fühlen uns zum ersten Mal in unserem Leben nicht mehr zu Hause.“ Die Angehörigen machten den Fall bewusst öffentlich. Dabei verwiesen sie auch auf kürzlich verlegte Stolpersteine im Ort und ihren Wunsch nach einem „Nie wieder“.
Ermittlungen laufen – bislang keine Spur
Die Polizei Bad Mergentheim ermittelt seit Ende Juni. Im Raum stehen unter anderem ein möglicher Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sowie die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wegen der aufgemalten Hakenkreuze.
Die Besitzerin habe keinen konkreten Verdacht geäußert, wer für die Tat verantwortlich sein könnte. Zeugenaufrufe und Hinweise brachten bislang keine Ergebnisse.
500 Euro Belohnung für Hinweise
Die Tierschutzorganisation PETA setzte daher eine Belohnung in der Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des oder der Täter führen.
Die Ermittlungen laufen weiter. Öffentliche Hinweise auf weitere ähnliche Vorfälle in der unmittelbaren Umgebung gibt es derzeit nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.