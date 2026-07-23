Hakenkreuze auf Katzenohr: Familie in Angst

Familie mit iranischen Wurzeln verunsichert

Die Besitzer der Katze möchten nicht öffentlich genannt werden. Die Familie hat iranische Wurzeln und lebt nach eigenen Angaben seit vielen Jahren in Bad Mergentheim. Die Mutter sei in der Stadt geboren. Die Familie beschreibt sich als gut integriert. Nach dem Vorfall sei die Verunsicherung groß – auch wegen der beiden kleinen Kinder. Die Familie berichtet, sie habe nun Sorge, die Katze oder die Kinder unbeaufsichtigt nach draußen zu lassen.