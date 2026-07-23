Wadsak warnt vor Glut – Glööckler vor Proll-Looks

Shorts bei Hitze als Unterhose?

Besonders Männer bekommen ihr Fett weg. Immer wieder sehe er Menschen, die in Outfits unterwegs seien, die eher ins Schlafzimmer oder ans Schwimmbad gehörten als auf die Straße. „Man sieht leider immer wieder Männer in Shorts, die sie vermutlich auch als Unterhose nutzen“, sagt der Designer. Badelatschen und allzu lässige Kombinationen sind für ihn ebenfalls ein absolutes No-Go.