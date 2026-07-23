Szene-Gastronom räumt jetzt mit den Gerüchten auf

Seit Monaten wird in der Linzer Gastro-Szene darüber spekuliert, der Chef des Pianino sei längst amtsmüde und stehe kurz davor, die beliebte Gastro-Institution zu übergeben. Jetzt räumt der Szene-Gastronom in der „Krone“ endgültig mit den Spekulationen auf. „Solange ich bei guter Gesundheit bin, denke ich nicht ans Aufhören. Die Gastronomie ist meine Leidenschaft. Solange ich jeden Tag mit Freude die Tür aufsperre und meine Gäste begrüßen darf, gibt es für mich keinen Grund, kürzerzutreten“, stellt Katzmayr unmissverständlich klar.