„Zunächst attackiert“
Frau in Einkaufszentrum in Stuttgart angezündet
Diesen Tag werden die Besucherinnen und Besucher eines Einkaufszentrums in Stuttgart wohl nicht mehr so schnell vergessen: Eine Frau (47) ist am Donnerstagvormittag mit einem Messer angegriffen und anschließend angezündet worden. Sie überlebte schwer verletzt.
Die ersten Notrufe gingen um kurz nach 10 Uhr bei der Polizei ein. Das große Einkaufszentrum in der Innenstadt hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst seine Türen geöffnet. Den Einsatzkräften wurde ein brutaler Angriff auf eine Frau gemeldet. Als sie eintrafen, fanden sie eine schwerverletzte 47-Jährige, die in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ob sie in Lebensgefahr ist, war zunächst nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter (54) war nicht mehr vor Ort. „Nach ersten Kenntnissen hat er im Rahmen des Angriffs die Frau zunächst mit einem Messer attackiert und sie anschließend in Brand gesteckt“, sagte ein Polizeisprecher.
Nach der Alarmierung wurde das Einkaufszentrum, das aus mehreren Gebäuden besteht, geräumt und teilweise abgeriegelt. Eine Gefahr für die Menschen bestand laut den Angaben aber nicht. Der Verdächtige konnte schließlich gegen 12.10 Uhr festgenommen werden. An der Suche nach dem Deutschen war auch ein Hubschrauber beteiligt.
Noch viele offene Fragen
„Der Mann steht oder stand mit der Geschädigten in einer Beziehung“, sagte der Polizeisprecher. Die Hintergründe seien zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. „Unsere Einsatzkräfte sichern innerhalb des Einkaufszentrums derzeit noch Spuren und werten Kameraaufnahmen aus“, sagte er weiter. Der Betrieb im Einkaufszentrum wurde wieder aufgenommen. Dort gibt es ungefähr 200 Geschäfte, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe.
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