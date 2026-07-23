Frau in Einkaufszentrum in Stuttgart angezündet

Die ersten Notrufe gingen um kurz nach 10 Uhr bei der Polizei ein. Das große Einkaufszentrum in der Innenstadt hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst seine Türen geöffnet. Den Einsatzkräften wurde ein brutaler Angriff auf eine Frau gemeldet. Als sie eintrafen, fanden sie eine schwerverletzte 47-Jährige, die in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ob sie in Lebensgefahr ist, war zunächst nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter (54) war nicht mehr vor Ort. „Nach ersten Kenntnissen hat er im Rahmen des Angriffs die Frau zunächst mit einem Messer attackiert und sie anschließend in Brand gesteckt“, sagte ein Polizeisprecher.