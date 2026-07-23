Steht Weltmeister Rodri vor einem Mega-Transfer?

Verletzungsprobleme seit 2024

Seitdem hatte Rodri allerdings auch öfters mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Neben einem Kreuzbandriss im September 2024 zwangen ihn auch mehrere Oberschenkel- und Leistenprobleme in der vergangenen Spielzeit zu Pausen. Nun wird er auch den Saisonstart verpassen, da der frisch gebackene Weltmeister aufgrund von Rückenproblemen unters Messer muss.