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Steht Weltmeister Rodri vor einem Mega-Transfer?

Fußball International
23.07.2026 16:09
Verlässt Weltmeister Rodri diesen Sommer noch Manchester City?
Verlässt Weltmeister Rodri diesen Sommer noch Manchester City?(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das wäre wohl der größte Fußball-Transfer des Sommers. Real Madrid will laut „Sky“-Informationen unbedingt den spanischen Weltmeister und Spieler des Turniers Rodri verpflichten – sogar ein geheimes Treffen der beiden Parteien soll es bereits gegeben haben.

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Wie „Sky“ berichtete, trafen sich Real-Vertreter und Rodris Berater am Dienstagnachmittag in einem Restauraunt in Madrid. Die Königlichen seien bereit dem Mittelfelder einen Vierjahresvertrag anzubieten – er gelte als absoluter Wunschspieler von Neo-Trainer Jose Mourinho.

Real-Trainer Jose Mourinho
Real-Trainer Jose Mourinho(Bild: GEPA)

Rückkher in die Heimat?
Für Rodri würde der Transfer die Rückkehr in seine Heimat bedeuten. Der 30-Jährige wuchs in Madrid auf, durchlief allerdings den Nachwuchs beim Stadtrivalen Atletico Madrid, für den er nach einer Zwischenstation bei FC Villarreal auch als Profi auflief, ehe der Mittelfelder 2019 für 70 Millionen Euro zu Manchester City wechselte.

Weltfußballer des Jahres
Dort zählt der Spanier seit Jahren zur absoluten Weltspitze, gewann neben vier Meisterschaften und einem Champions-League-Titel auch die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft mit seinem Land – und wurde 2024 sogar zum Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet.

Verletzungsprobleme seit 2024
Seitdem hatte Rodri allerdings auch öfters mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Neben einem Kreuzbandriss im September 2024 zwangen ihn auch mehrere Oberschenkel- und Leistenprobleme in der vergangenen Spielzeit zu Pausen. Nun wird er auch den Saisonstart verpassen, da der frisch gebackene Weltmeister aufgrund von Rückenproblemen unters Messer muss.

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