Steht Weltmeister Rodri vor einem Mega-Transfer?

Das wäre wohl der größte Fußball-Transfer des Sommers. Real Madrid will laut „Sky“-Informationen unbedingt den spanischen Weltmeister und Spieler des Turniers Rodri verpflichten – sogar ein geheimes Treffen der beiden Parteien soll es bereits gegeben haben.
Wie „Sky“ berichtete, trafen sich Real-Vertreter und Rodris Berater am Dienstagnachmittag in einem Restauraunt in Madrid. Die Königlichen seien bereit dem Mittelfelder einen Vierjahresvertrag anzubieten – er gelte als absoluter Wunschspieler von Neo-Trainer Jose Mourinho.
Rückkher in die Heimat?
Für Rodri würde der Transfer die Rückkehr in seine Heimat bedeuten. Der 30-Jährige wuchs in Madrid auf, durchlief allerdings den Nachwuchs beim Stadtrivalen Atletico Madrid, für den er nach einer Zwischenstation bei FC Villarreal auch als Profi auflief, ehe der Mittelfelder 2019 für 70 Millionen Euro zu Manchester City wechselte.
Weltfußballer des Jahres
Dort zählt der Spanier seit Jahren zur absoluten Weltspitze, gewann neben vier Meisterschaften und einem Champions-League-Titel auch die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft mit seinem Land – und wurde 2024 sogar zum Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet.
Verletzungsprobleme seit 2024
Seitdem hatte Rodri allerdings auch öfters mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Neben einem Kreuzbandriss im September 2024 zwangen ihn auch mehrere Oberschenkel- und Leistenprobleme in der vergangenen Spielzeit zu Pausen. Nun wird er auch den Saisonstart verpassen, da der frisch gebackene Weltmeister aufgrund von Rückenproblemen unters Messer muss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.