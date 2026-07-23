Als Hobby: Frau beging Einbrüche mit ihren Kindern

Seit rund einem Jahr ermittelt die Polizeiinspektion Stainach gegen die 51-Jährige aus dem Bezirk Liezen. Sie steht im Verdacht, bereits seit 2019 immer wieder Einbrüche in Einfamilienhäusern in der Region verübt zu haben. Dabei kundschaftete sie meist alleine leer stehende Wohn- und Ferienhäuser aus. Gemeinsam mit ihren Kindern im Alter zwischen 15 und 18 Jahren suchte sie die Orte dann erneut auf, um dort nicht nur diverse Gegenstände zu entwenden, sondern ganze Wochenenden zu verbringen. Gestohlene Gegenstände soll die 51-Jährige in der Folge auch auf Flohmärkten verkauft haben.