Als Hobby: Frau beging Einbrüche mit ihren Kindern

Bereits seit 2019 soll eine polizeibekannte 51-jährige Steirerin mit ihren minderjährigen Kindern Einbruchdiebstähle im Ennstal verübt haben. Bis heute leugnet sie die Taten – doch ihre Kinder fielen ihr nun in den Rücken und legten ein Geständnis ab. Die Einbrüche waren eine Art Familienhobby gewesen.
Seit rund einem Jahr ermittelt die Polizeiinspektion Stainach gegen die 51-Jährige aus dem Bezirk Liezen. Sie steht im Verdacht, bereits seit 2019 immer wieder Einbrüche in Einfamilienhäusern in der Region verübt zu haben. Dabei kundschaftete sie meist alleine leer stehende Wohn- und Ferienhäuser aus. Gemeinsam mit ihren Kindern im Alter zwischen 15 und 18 Jahren suchte sie die Orte dann erneut auf, um dort nicht nur diverse Gegenstände zu entwenden, sondern ganze Wochenenden zu verbringen. Gestohlene Gegenstände soll die 51-Jährige in der Folge auch auf Flohmärkten verkauft haben.
Frau war am Tatort angeblich nur auf der Toilette
Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niederhofen (Gemeinde Stainach-Pürgg) im August 2025 geriet die polizeilich bekannte 51-Jährige in den Fokus der Ermittler. Dabei flüchtete die Obersteirerin mit ihrem Pkw und in Begleitung eines Kindes vom Tatort. Polizisten aus Stainach forschten sie zwar aus. Bis heute zeigt sie sich bei Einvernahmen zu den Tatvorwürfen nicht geständig. Stattdessen gab sie an, dass ihre Kinder lediglich einen dringenden Toilettenbesuch im fremden Haus abhalten mussten.
Beteiligte Kinder legten Geständnis ab
Doch nun fielen ihr ihre eigenen Kinder in den Rücken: Sie legten ein umfassendes Geständnis ab und gestanden ein, die Einbrüche gemeinsam mit ihrer Mutter verübt zu haben. Die Taten sollen eine Art Freizeitbeschäftigung gewesen sein.
Bei einer Hausdurchsuchung stellten Polizisten geringe Mengen an Cannabis, Kokain sowie mutmaßliches Diebesgut bei der 51-Jährigen sicher. Durch umfassende Ermittlungen konnten sie der Frau zumindest fünf Einbruchsdiebstähle nachweisen. Ermittler gehen jedoch von weiteren Einbrüchen aus. Die 51-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt, wo sie sich demnächst vor dem Gericht verantworten muss.
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